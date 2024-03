Fernanda reclama de aproximação entre Pitel e Buda: 'Num agarramento

Fernanda: "Eu não sei o que eles estão combinando, não, porque Pitel e ele estão num agarramento do c*ralho. Ela só comentou que o pessoal estava pensando em ir no Alegrete. Mas que pessoa? Não sei que pessoal. Não sei se é Giovanna, se é Raquele junto..."MC Bin Laden: "Ninguém chegou em mim e falou nada"

Fernanda: "Pra mim também não"

BBB 24 - enquete UOL: Para você, Bia devia ter aberto mão da liderança por Davi? Sim, ela já foi Líder e teve sua festa Reprodução/Globoplay Não, o jogo é individual Reprodução/Globoplay

