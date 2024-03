Esposa de Lucas cita Marília Mendonça após vídeo do Anjo: 'Eu sou fiel'

Camila Moura, a agora ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24 (Globo), publicou um storie no Instagram com a música "Me Desculpe, Mas Eu Sou Fiel", da cantora Marília Mendonça, após não aparecer no vídeo do Anjo.

O que aconteceu

A ex-esposa do brother publicou uma foto e ao fundo um trecho da música. "Esqueça o meu rosto e o meu telefone. Não mande mensagem, esqueça o meu nome"