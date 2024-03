Casado e carente; além de Lucas, quem mantem relacionamento fora do BBB?

O casamento de Lucas Buda tem sido um dos principais assuntos do BBB 24 (Globo) nos últimos dias. O professor é casado com a também professora Camilla Moura, mas ela já deu indícios de uma separação após a aproximação do brother e Pitel.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Camila chegou a apagar todas as fotografias com o marido de suas redes sociais e publicar uma imagem com fotos de seu casamento rasgadas e no lixo. Além disso, ela mudou a sua torcida no reality, se posicionando a favor de Davi.