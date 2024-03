Cantor apontado como affair de Alane posta fotos com sister em aniversário

Além disso, Denis Pinhoti postou uma mensagem de parabéns para a sister em seus stories do Instagram. Apontado como affair da dançarina, ele desejou 'todas as melhores energias' à dançarina, com vídeos de momentos íntimos dos dois.

BBB 24: Cantor deseja parabéns a Alane Imagem: Reprodução/Instagram

Alane ainda ganhou um bolo na casa, mas não pôde comer, pois está na Xepa após a Prova do Líder.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Divulgação/Globo Pitel Divulgação/Globo Raquele Divulgação/Globo Yasmin Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

