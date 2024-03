'Tem câncer?': o detalhe do desenho dos anos 2000 que intrigou as pessoas

"Caillou tem câncer?", "Caillou é doente?", "Caillou morreu?": uma rápida pesquisa no Google com o nome do personagem já sugere uma série de perguntas envolvendo a saúde do menininho de 4 anos.

Bebê Caillou na edição do livro Imagem: Editora Chouette

Mas a verdade é que Caillou é um garoto saudável. A editora francesa responsável pelo desenho já esclareceu o assunto no próprio site ao responder o motivo de a criança ser careca.

"Ao contrário do que alguns pensam, Caillou, mesmo careca, é um menino cheio de vitalidade e com ótima saúde. Ele não sofre de câncer, leucemia ou alopecia prematura." Editora Chouette

A editora explicou que Caillou foi criado, inicialmente, como um bebê de 9 meses e, com o passar do tempo, achou que ficaria estranho adicionar cabelo na criança do livro.