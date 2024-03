Beatriz pensa em voto, e Fadas repensa estratégia: 'Entre Yasmin e Bin'

O grupo do quarto Fadas está fazendo suas estratégias para a formação no 12º Paredão do BBB 24 (Globo). Beatriz pensa em colocar Yasmin direto na berlinda, enquanto Alane e Davi cogitam votar em MC Bin Laden.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A líder Beatriz ainda não sabe quem irá indicar ao Paredão, mas ensaiou uma justificativa para votar em Yasmin Brunet.