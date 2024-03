Cantor da Fun7 e música com Lauana Prado: quem é o crush de Alane

Mais conhecido em São Paulo, já fez uma parceria com Lauana Prado. A banda e a cantora gravaram juntos a música "Eu volto, prometo".

Na casa do BBB 24, Alane comentou sobre o crush, mas sem citar nomes. "Será que os meus contatinhos estão postando foto comigo? É isso que eu estou pensando, na confusão. Tem um que, se quiser postar, pode postar... na véspera de vir para cá, ele estava em casa. Ele falou que era só um anel para eu lembrar dele aqui. Mas não é namorado nem nada. Eu gostei dele, me apaixonei por ele", disse em uma conversa.

O que aconteceu

Alane fez aniversário e foi homenageada pelo cantor. Nos stories do Instagram, Denis Pinhoti postou uma mensagem de parabéns. Ele desejou "todas as melhores energias" à bailarina, com vídeos de momentos íntimos dos dois.

Confinada no BBB 24, ela ganhou um bolo dos aliados. No entanto, não pôde comer nem um pedaço por estar na Xepa, como consequência da 12ª Prova do Líder.