BBB 24: Alane alfineta Lucas durante festa: 'É infantil'

Alane: "Ele dança e olha pra cá. Ele acha que é observador que vai catar informação. Ah, pelo amor de Deus, como se eu fosse moleca! É subestimar a inteligência dos outros, e infantil também"

Davi: "Ele tá pulando e olhando..."

Alane: "Ele não descansa. A mente dele tá a mil! Desnecessário"

Matteus: "Há duas semanas ele tava falando: 'Nós temos que ganhar essa prova, pra gente se salvar'"

Davi: "Quem? Ele?"

Alane: "Nós... E ele me botou no Monstro e veio falar: 'Deixa eu ver como é essa fantasia do Monstro. Que legal!'"