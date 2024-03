Após Jaqueline anunciar fim da relação, Lucas reage: 'Só um momento ruim'

Mais cedo, Jaquelline anunciou o término "Oiii meus jallus Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou amor e ainda é amor. Só que nem todo amor basta pra vivermos ele de verdade"

É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vocês que Eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo pra nos entendermos melhor. Amooo vocês Jaquelline Grohalski

Os dois estavam juntos desde setembro. O casal se conheceu no programa e continuou a relação com muitas declarações nas redes sociais e viagens.