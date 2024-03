Alane revela perrengue durante gravação do clipe de Manu Gavassi

De acordo com ela, Manu pediu para que as duas fossem levadas para a gravação.

Alane: "Mandei mensagem para todo mundo: 'Pelo amor de Deus, me arruma uma sapatilha!'. Aí eu arrumei uma sapatilha nos 45 do segundo tempo."

Sapatilha com número menor. Ela contou que a sapatilha que arrumou emprestada era menor e não cabia em seu pé: "Eu com o pé todo dolorido. Falavam assim: 'Por que você não tira a sapatilha? Pode descansar'. Eu: 'Não'. Porque se eu tirasse a sapatilha e botasse, não ia entrar no meu pé."

Aí gravamos... Aí a Manu pegou a câmera e falou: 'Ah, acho que ficou muito poluído, pode tirar a sapatilha'. Eu: 'Ai... Meu Deus do céu' Alane