'Tive que dar a liderança', diz Davi sobre Prova de Resistência no BBB 24

Davi desabafou com Isabelle sobre como foi a Prova do Líder no BBB 24 (Globo), que foi de resistência e vencida por Beatriz. Eles ficaram até o final na disputa.

O que aconteceu

Segundo Davi, ele precisou "dar a liderança" para Beatriz. Em determinado momento da disputa, ele chegou a pedir para ela desistir pois já havia sido Líder.