Sem saber de término, Buda celebra após vencer Anjo: 'Vou ver minha esposa'

Lucas: "Vou ver minha esposa, velho!".

Lucas não sabe, porém, que seu casamento chegou ao fim. No Instagram, Camila apareceu com uma mala pronta e mostrou fotos do brother no lixo após ele flertar com Pitel no confinamento.

No X (antigo Twitter), o assunto acabou virando um dos mais comentados da rede:

não mas se o buda for o anjo e a ex mulher dele não aparecer no vídeopic.twitter.com/VwesMw1mp9 -- @zoe zalewski ͏ ͏ ͏ (@zoelews) March 9, 2024

o buda após ganhar a prova do anjo "vou ver minha esposa"



a esposa: pic.twitter.com/e4ydPdrQ3Q -- igor kp6 is coming 🦋 (@igormadias) March 9, 2024