Resumo novela Família é Tudo: Próximo capítulo desta segunda-feira (11/3)

No capítulo desta segunda-feira (11) de "Família é Tudo", Vênus questiona o advogado sobre a missão imposta por Frida para ela e seus irmãos. Tom se incomoda com o tratamento de Paulina. Mila implica com Lupita, e Guto fica contrariado. Júpiter acusa Hans e Catarina de terem falsificado o testamento da avó.

Luca pensa em retirar a medida cautelar contra Electra. Mila se assusta com o comportamento de Hans ao questioná-lo sobre a morte de Frida e seu testamento.

Paulina e Brenda confabulam contra Vênus. Tom vê Mathias com Gina. Leda convida Flávia e Carla para a missa de Frida. Lulu e Nanda se estranham na igreja. Tom revela para Vênus a traição de Mathias.