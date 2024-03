Lucas Henrique arremata Poder Curinga no BBB 24; veja o que muda no Paredão

Sendo assim, ele poderá salvar alguém de ir direto ao Paredão. Beatriz só pode indicar quem deu previamente a pulseira de alvo.

No domingo (10), o dono do Poder Curinga vai fazer seu primeiro movimento. Ele imuniza alguém que está no alvo da Líder, e depois ela pode fazer sua indicação.

BBB 24 - enquete UOL: Quem Buda vai salvar do Paredão com o Poder Curinga? Fernanda Reprodução/Globoplay Pitel Reprodução/Globoplay Giovanna Reprodução/Globoplay Raquele Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

