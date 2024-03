Favoritos do Oscar 2024: saiba quais são os filmes mais cotados para vencer

O filme 'Os Rejeitados' teve boas indicações no SAG Awards e fez Da'Vine Joy Randolph ser vencedora na categoria 'Melhor Atriz Coadjuvante', o que pode se repetir no Oscar. Ele ainda tem boas chances em 'Melhor Roteiro Original'.

'American Fiction' também é querido pelos críticos, que o colocam com grande possibilidade de vencer em 'Melhor Roteiro Adaptado'. Por fim, 'Anatomia de uma Queda' é concorrente fortíssimo para faturar a estatueta de 'Melhor Roteiro Original'.

Splash no Oscar

Acompanhe a live do Oscar no canal do YouTube de Splash e na home do UOL! Ela acontece no domingo, dia 10 de março, a partir das 20h. A transmissão conta com a presença de Roberto Sadovski, Flávia Guerra, colunistas de Splash, e a repórter Fernanda Talarico.