Guilherme Arantes sobre Jão e grandes festivais: "Não tenho como competir'

Em entrevista ao jornal Extra, Guilherme Arantes falou sobre ter shows lotados mas não participar de grandes festivais como o Rock in Rio.

O que aconteceu

Show lotado no Teatro Municipal do Rio: "É um reencontro com o público do Rio e acho que vendeu tudo, o que é uma honra para mim. Mostra que as pessoas me prestigiam. Tenho uma boa recepção sempre. E compartilho essa realidade com outros colegas, como Oswaldo Montenegro e Almir Sater, por exemplo, que têm os shows lotados e não estão num circuito de entretenimento que é poderoso no Brasil. Um modelo que ganhou força desde os anos 90, com a inclusão de novos gêneros como o sertanejo, o pagode, o axé. São shows coletivos, com grandes produções, muitos artistas em um mesmo festival. Não estou fazendo uma crítica, mas esse é o modelo que se estabeleceu. Só que eu tenho uma obra com personalidade e um público leal. Meu estilo é bem peculiar".

Apesar disso, não ser chamado para grandes festivais, como o Rock in Rio: "Não aconteceu. Talvez por uma questão de estilo, de curadoria. Eu sei que não sou um artista de massa, e aí o pessoal não tem muita ideia do que poderia acontecer. Vai que eu tomo uma vaia? Essa pode ser uma preocupação. Mas não é algo que me provoque qualquer sentimento de exclusão. Acho que tudo tem a hora certa para acontecer. E se isso se concretizar, será uma honra".