Com seio de fora, MC Mirella faz bronzeamento artificial: 'A mãe tá on'

MC Mirella, 25, dançou sensualmente com uma calcinha fio-dental e realizou um bronzeamento artificial nesta sexta-feira (8).

O que aconteceu

A cantora mostrou seu dia no Instagram. Nos stories, ela empinou o bumbum, dançou com uma calcinha fio-dental preto e anunciou: "A mãe está on".

Ela também compartilhou que fez um bronzeamento artificial. "Estou realizada, encontrei um lugar maravilhoso aqui em Mogi [das Cruzes] para poder fazer meu bronze. Depois eu mostro o resultado para vocês", relatou na rede social.