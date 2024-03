Luísa Sonza cita Whindersson Nunes e outras 'polêmicas' em trend do TikTok

Luísa Sonza, 25, entrou na trend do TikTok de gravar um vídeo contando como é ser ela mesma.

O que aconteceu

Na publicação, a cantora cita Whindersson Nunes, seu ex-marido. "Eu sou Luísa Sonza e é claro que todo mundo acha que tem mil investimentos na minha carreira, que todo mundo já botou dinheiro, de Whindersson à Sony e à Mynd, quando, na verdade, saiu tudo do meu bolso", disse ela, citando também a gravadora e a agência com as quais trabalha.

Além disso, Sonza brincou com outras "polêmicas" que envolvem seu nome. "Eu sou Luísa Sonza e é óbvio que eu só tenho três fios de cabelo na cabeça e o resto é aplique", falou sobre seu cabelo.