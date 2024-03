Lucas se queixa de Davi após brother ir para Xepa: 'Queria mais ovos'

Lucas Henrique (Buda) se queixou de Davi, que foi tirado do Vip e colocado na Xepa após ganhar o Castigo do Monstro no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Na área externa, Lucas conversou com Leidy Elin, Pitel e Yasmin. Ele disse que Davi queria mais ovos para si, já que não come carne.