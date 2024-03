Lucas Henrique vence a Prova do Anjo no BBB 24, mas já está no Paredão

Lucas Henrique venceu a Prova do Anjo no BBB 24 (Globo) disputada neste sábado (9). O vencedor poderia ganhar a imunidade, além de poder imunizar outro brother, no entanto, Lucas vai poder apenas proteger um aliado. Ele já esta no Paredão como consequência da Prova do Líder.

Veja como foi a Prova do Anjo

MC Bin Laden não participou da disputa por consequência da Prova do Líder.Ele foi o segundo a sair da prova, e já sabia que não poderia estar na Prova do Anjo.