Karoline Lima parou de seguir Militão no Instagram, apontam fãs

Em meados de 2023, houve boatos de reconciliação. Nessa época, Karoline ficou hospedada na casa de Militão em Madri e os dois voltaram a se seguir nas redes sociais. No entanto, ela negou que tivesse voltado com o ex — e, em fevereiro deste ano, Karoline assumiu o namoro com o também jogador Léo Pereira.