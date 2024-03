Jojo Todynho reclama de rumores falsos na Globo: 'Até Boninho desmentiu'

Jojo Todynho reclamou dos rumores que saiu sobre ela na Globo e ressaltou que até o Boninho desmentiu em suas redes sociais.

O que aconteceu

Ela contou no Instagram que saiu uma nota da colunista Fábia Oliveira afirmando que a cantora tratava mal as pessoas na Globo. "O povo não tem o que inventar, mas é muito amor. Eu sinto que as pessoas queriam ser meus amigos e como não dou abertura não pode. A Fábia falou que eu trato mal os outros aqui na Globo".

Jojo desmentiu o rumor e apontou que Boninho também. "Só quem foi lá comentar e desmentir a nota dela: Boninho. Minhas camareiras estão todas aqui. Algum dia eu tive uma conduta errônea com vocês?", perguntou.