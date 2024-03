Violonista prodígio 'traduz' música clássica para todos: 'Território novo'

O show combina as músicas do primeiro álbum com obras de referência do violão clássico. Ela passeia por "Melodia Sentimental", de Villa-Lobos, e por cinco prelúdios, que são as suas últimas composições para violão do compositor brasileiro, escritas em 1940. "Essas melodias são verdadeiras preciosidades, que traduzem o Brasil de um jeito que todo mundo conhece", afirma.

A artista homenageia o catarinense Edino Krieger, trazendo "A Ritimata" em formato de um choro cheio de brasilidade. "Eu estou fazendo doutorado em Nova York e tenho tocado muita música clássica brasileira lá, mas tocar aqui é incomparável", resume. A reação que o público costuma esboçar é uma evidência de que Gabriele tem tido êxito no seu propósito.

Quando estou no palco e toco para as pessoas, elas gostam muito, dizem 'você domina' o palco. Eu nunca vi uma mulher preta tocar violão clássico e muito menos ver as pessoas se identificarem tanto, isso é um território novo.

Gabriele Leite Imagem: Reprodução/Tom-Ambroise Fenaille

O violão clássico é uma área complexa, dominada por músicos homens e brancos. Ao longo da sua formação, que passou pelo Conservatório Dramático e Musical Dr Carlos de Campos de Tatuí, interior de São Paulo, Gabriele Leite se inspirava em suas professoras. "As minhas professoras eram comprometidas, abriam a minha mente", relembra.

O gênero dominado pelos homens expunha a artista a comentários que tentavam desestimulá-la em seu propósito. "Eu escutava homens dizendo 'para tocar violão clássico tem que ter força e a mão grande'. Isso é combustível para me aperfeiçoar no violão como um ato de rebeldia, e conquistar esse lugar de prestígio serve para inspirar mais meninas a fazerem parte do violão clássico."