Fernanda chora após perder Prova do Anjo do BBB 24: 'Fui muito burra'

Fernanda: "Eu sinto que era pra ser esse. Na próxima, já não acho que é. Eu senti que era pra mim, eu me senti alinhada. (...) Fui muito burra. O Anjo era nosso. Que ódio! Eu sou uma burra".

Pitel: "A gente vai tentar de novo".

Fernanda: "Eu ia pegar o três! O Anjo era nosso! Ia ser a nossa reviravolta. Ela [Beatriz] não ia votar na gente não, sua filha da p*ta, vai votar pra lá. 'A gente vai f*der seu jogo, sua idiota, porque a gente tem sorte'. Mas deu tudo errado! Que raiva! Eu ia pegar o três também, mas fui falar, ser boca de sacola. Que ódio! Era nosso, estava na mão. Eu estava com sorte e me estraguei".

Pitel: "Quem sabe uma coisa maior não esteja vindo por aí?".

Fernanda: "Ah, é, a coisa maior é eu ir pra casa, acabar meu sonho. Vai lá, sua otária, vai embora, sua burra do cacete. Eu ia escolher o três e não era pra ter falado nada. A gente ia comer risoto, eu não ia levar ninguém [pro Almoço do Anjo], ia falar que só queria ir com você".