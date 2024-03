Vencedora compara votação de vagina mais linda ao Miss Brasil: 'Igualzinho'

Fernanda Campos, 26, venceu o concurso de vagina mais linda do Brasil e contou como funciona a votação nas redes sociais.

O que aconteceu

A modelo comparou a votação ao Miss Brasil. "Vocês estão me perguntando como é feita essa votação, que é impossível ter visto a pepeca de todas as brasileiras, mas, gente, é igualzinho a Miss Brasil. Não vê todas as mulheres do Brasil para decidir quem vai ser a Miss Brasil", disse ela, nos stories do Instagram.

O concurso foi promovido apenas na internet e teve 65 mil votos populares de influenciadores e formadores de opinião. A influenciadora já havia dito que gosta de cuidar da pele, mas negou que tenha feito procedimentos como clareamento a laser ou químico.