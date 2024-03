Em papo sobre relacionamento, Matteus revela: 'Gosto de mulher mais criada'

No BBB 24 (Globo), Matteus conversou com Alane, Bia e Isabelle sobre seus antigos relacionamentos e revelou para as sisters que prefere mulheres mais velhas.

O que aconteceu

No papo, os brothers falaram sobre as idades das pessoas com quem já se relacionaram e Alegrete contou: "A minha ex-namorada era de 1989."