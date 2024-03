'Arthur tem nos ensinado muito': a homenagem de Zé Vaqueiro ao filho caçula

A condição genética rara, que também é conhecida como síndrome de Patau, interfere no funcionamento regular das células, provocando diversas malformações no desenvolvimento do feto. O tratamento é focado em aliviar os sintomas e complicações associadas às malformações.

No início de fevereiro, Zé explicou que a equipe médica prefere ser cautelosa antes de definir a data da alta. "Quando tiver a plena certeza que ele vai para casa bem, que a gente consiga ter bons momentos com ele em casa e não passe por situações delicadas onde a gente não possa ajudar", disse o artista, durante o Caldeirão com Mion (Globo).

A influenciadora digital Ingra Soares, mulher do cantor, falou sobre a dificuldade de ver o pequeno internado. "Filho, se eu pudesse, te tirava daqui, sentiria todas as suas dores só para te ver bem. Quando você passa mal assim com essa queda de saturação, ver você todo 'roxinho', paralisando sem se mexer, me mata por dentro. Me sinto tão incapaz, não posso fazer nada", publicou a influenciadora, em janeiro, no Instagram.

