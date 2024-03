Vida no sertão, filho e lágrimas: Zé Vaqueiro canta própria história em DVD

O show explorou as muitas facetas do cantor. "Eu sempre gostei de tudo um pouco. O DVD 'Ser Tão Eu' é justamente para mostrar esse lado meu, que é ser de tudo um pouco. Quem me conhece, convive comigo, sabe que eu sempre apareço com alguma surpresa nova. De coisas que eu sonhava quando era pequeno e que hoje posso fazer."

Ele também apresentou algumas regravações, como "Chão de Giz", Sonho por Sonho", "Liga Pra Mim", "Se Eu Pedir Cê Volta", "Deixaria Tudo", "Não Posso Dizer Adeus" e "Longe Um Do Outro".

Família

Nara de Sá, mãe do cantor Zé Vaqueiro, durante gravação de DVD do músico Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Splash acompanhou parte da gravação ao lado de familiares do artista. Nara de Sá, mãe do cantor, fez jus ao título de fã número um: cantou e dançou todas as músicas do filho. "É uma emoção muito grande. Ele está lindo demais naquele palco", comentou a mãe de Zé Vaqueiro.

Dona Liosa, avó do cantor, não tirava os olhos do palco. Ela, que teve um papel fundamental na criação do músico, abria um sorriso de orelha a orelha cada vez que o neto começava uma nova canção. A roupa de festa também entregava o orgulho que sentia ao testemunhar as conquistas de Zé.