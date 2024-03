Yas: Ataques racistas aos participantes pretos do BBB 24 são inadmissíveis

Os administradores das redes sociais de Leidy Elin, 26, e Raquele, 23, promoveram um exposed dos ataques racistas de que ambas têm sido vítimas nesses espaços. Os agressores costumam relacionar suas ofensas raciais ao descontentamento gerado por ambas serem aliadas de Yasmin Brunet, 35, no BBB 24 (Globo).

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou veementemente esse tipo de violência contra as duas sisters. "Acho até absurdo ter que comentar isso, mas é tão infeliz você se deparar com essa realidade! Podemos até não gostar da trajetória das pessoas lá dentro, mas isso não nos dá o direito de usar esse ranço para justificar comentários racistas."