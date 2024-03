Yasmin é a 3ª eliminada da 12ª Prova do Líder e não pode ser imunizada

Yasmin Brunet foi a terceira eliminada da 12ª Prova do Líder e, como consequência, não poderá ser imunizada nesta semana.

O que aconteceu

Antes do início da prova, Tadeu Schmidt anunciou que os 4 primeiros eliminados sorteariam uma consequência. Elas eram: Paredão, Xepa, não participar da Prova do Anjo e não poder ser imunizado.