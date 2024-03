Tio culpa Meghan Markle por acabar com relação entre Kate, William e Harry

O tio de Kate ainda criticou Harry por ter priorizado a esposa em vez da família real. "Você não pode jogar sua família para debaixo do ônibus de forma tão dramática, escrever livros sobre isso e ainda querer ser convidado para reunião de Natal".

Harry e Meghan romperam laços com a monarquia britânica em 2020, quando deixaram o Reino Unido e foram morar nos Estados Unidos, onde decidiram criar os filhos, Archie, 4, e Lilibet, 2. Outros episódios que dinamizaram ainda mais a relação entre eles foram a polêmica entrevista concedida pelo casal à Oprah Winfrey, com acusações de racismo por parte da realeza em relação à atriz, e quando Harry acusou William de o agredir fisicamente no livro de memória "O Que Sobra".

Recentemente, Harry esteve no Reino Unido para visitar o pai, de Charles, que está em tratamento contra um câncer de próstata. A visita, entretanto, foi relâmpago e o príncipe sequer encontrou o irmão e a cunhada — que também trata problemas de saúde.