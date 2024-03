Ex-Nightwish, Tarja Turunen e Marko Hietala vêm ao Brasil lavar a alma

Portanto a turnê por nove cidades brasileiras, que começa hoje (8), na capital paulista, e termina no dia 19/3, no Recife, é uma chance de 1) os dois lavarem a alma por aqui e 2) os fãs descobrirem quem eles são realmente como artistas, longe da tirania e principalmente da influência musical de Tuomas.

Os shows da turnê conjunta, "Living the Dream - The Hits Tour 2024", são divididos e duas partes. Marko abre a noite com a própria banda, que ele voltou a colocar na estrada dois anos depois de sua saída do Nightwish. Ele deve apresentar um show menos pesado, com mais influências do rock progressivo.

Marko Hietala, ex-baixista do Nightwish, inicia turnê pelo Brasil ao lado de Tarja Turunen, ex-vocalista da banda finlandesa Imagem: Sergione Infuso/Corbis/Getty Images

Na sequência, Tarja se apresenta também com sua própria banda. Ela lançou seu primeiro álbum de grandes sucessos em 2022, "Best of Tarja - Living the Dream", no qual ela mesma selecionou as músicas, que são a base da turnê.

A coletânea traz o single "Eye of the Storm" e faixas de todos os seus álbuns: "My Winter Storm", "What Lies Beneath", "Colors in the Dark", "The Brightest Void", "The Shadow Self" e "In the Raw".

Tarja é conhecida como rainha da cena do rock sinfônico e é de longe a artista solo finlandesa mais famosa do mundo. Mas vale lembrar que ela não cantava sozinha na banda.