Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas detalha processo que a fez perder 14 kg

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, detalha processo de emagrecimento que a fez perder 14 kg.

O que aconteceu

Em seu Instagram, ela diz que se sente mais disposta atualmente. Suzanna passou do tamanho 46 para o 42. "As pessoas sempre me perguntam como foi tudo, quanto tempo durou... Em 2023, perdi 14 kg e foi um processo que durou um ano. Não foi só dieta e alimentação, foi uma coisa que acabou refletindo no meu interior também, em como lidava com tudo isso. Tive vários episódios de compulsão alimentar isso foi uma coisa que desencadeou devido a dietas extremamente restritivas que eu fazia", alerta.

A jovem de 23 anos montou um plano alimentar junto com seu nutricionista e passou a comer de tudo, mas de forma controlada nas quantidades. "Como doce todos os dias, uma quantidade pequena. Uma colher de doce de leite, um quadradinho de chocolate... E, mesmo assim, consegui atingir meu objetivo. Como arroz, feijão, pão francês... Hoje posso dizer que me alimenta bem na maior parte do tempo", afirma.