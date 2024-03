Sósia de Rihanna registra boletim por violência doméstica no Dia da Mulher

A sósia de Rihanna, Priscila Beatrice, mostrou que fez registro de boletim por violência doméstica no Dia Internacional da Mulher.

O que aconteceu

Em um desabafo nos stories do Instagram, ela fez um pedido para que as mulheres não deixem passar a violência. Priscila pediu que as mulheres corram atrás dos seus direitos, por mais difícil e assustadora que seja a situação. "Não deixem as coisas impune. Não podemos passar pano para coisas como essa", disse ela, que disse que estava claro, que as pessoas poderiam ver.

A sósia da cantora internacional afirmou que está bastante abalada. "Estou extremamente triste de estar desse jeito aqui, mas estou aqui justamente para poder falar para vocês, mulheres, que vocês não estão sozinhas. Tem pessoas que vão te acolher, os seus amigos. Não passe pano, não deixe para lá. Essa infelizmente é a realidade de muitas todos os dias", disse ela, que afirmou que passará um tempo longe das redes sociais.