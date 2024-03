'Sai daqui', dispara sister para Lucas durante abraço

Nesta tarde (8), na cozinha do BBB 24 (Globo), Lucas abraçou Pitel, que o repreendeu por pesar clima em meio à confirmação de sua presença no Paredão após desistir da Prova do Líder, enquanto especulavam que a Líder, Bia, indicaria Pitel.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

"Não vem não com esse clima de velório para cima de mim", disparou Pitel.