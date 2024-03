Participação de mulheres na música nacional avança, diz relatório do Ecad

Já a participação feminina entre os 100 autores com maior rendimento em direitos autorais chegou a 6%, o dobro do que as mulheres registravam em 2019.

No total, foram pagos R$ 65 milhões em direitos autorais a mulheres, em 2023. Desse valor, 70% foram destinados a compositoras e 25% a intérpretes. Os outros 5% foram para outras profissionais da música, como musicistas e produtoras fonográficas.