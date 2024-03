Meghan Markle diz que se afastou das redes após ataques de ódio na gravidez

Meghan Markle, 42, contou nesta sexta-feira (8) que se afastou das redes sociais após ataques durante a gravidez de Archie, 4, e Lilibeth, 2.

O que aconteceu

Em uma conferência no Texas, nos Estados Unidos, ela contou sobre o afastamento. "A maioria do bullying e do abuso que sofri nas redes sociais aconteceu quando eu estava grávida de Archie e Lilibeth, além do período em que os dois estavam recém-nascidos", disse ela.

Ela questionou por que as pessoas foram tão cruéis em um momento importante na vida de muitas mulheres. "Não é só calúnia, é crueldade. Não consigo entender isso", afirmou.