Lucas Henrique batiza almofada com nome de esposa no BBB 24

Lucas contou a Bin no Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo) que batizou uma das almofadas do quarto com o nome de Camila, sua esposa. Ele não sabe, porém, que Camila sugeriu que o casamento chegou ao fim após atitudes do marido com a sister.

O que aconteceu

Abraçado à almofada, Lucas revelou. "Sabe quem é essa aqui? Dei o nome de Camila", diz Lucas Henrique abraçado à almofada.