Lucas Buda se acha mais esperto que público ao falar da esposa, diz Dantas

Com a nova decisão da liderança, Yasmin provavelmente estará no Paredão da semana e corre o grande risco de ser a próxima eliminada do BBB 24 (Globo) — deixando Lucas "Buda" "sem Camarotes para puxar o saco".

No Central Splash de hoje (8), o comentarista de realities Dantas disse que o brother está subestimando o público ao fingir não procurar novos aliados, se aproximar de Pitel e até começar a falar sobre sua esposa.