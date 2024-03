Key Alves dá close no bumbum em foto de biquíni e celebra o Dia da Mulher

A jogadora de vôlei, Key Alves, de 24 anos, usou as redes sociais para enviar uma mensagem a todas as mulheres neste 8 de março.

O que aconteceu

Key Alves publicou uma foto no Instagram em que aparece de biquíni e dá um close no bumbum, que está meio encoberto pela água do mar.

Na legenda, Key escreveu: "Sem rótulos estereotipados, sem padrões, seja a mulher que você deseja ser", publicou a jogadora.