Indicados, horário e onde assistir: Saiba tudo sobre o Oscar 2024

Onde assistir?

No Brasil, a cerimônia do Oscar 2024 não será exibida nos canais de televisão aberta. A transmissão ocorrerá exclusivamente via TV a cabo, no canal TNT. O evento contará com comentaristas locais e tradução simultânea.

Além disso, o serviço de streaming Max (antigamente conhecido como HBO Max) também disponibilizará a cobertura ao vivo da premiação para os assinantes.

Quem são os indicados?

No topo da lista de indicações encontra-se "Oppenheimer", dirigido por Christopher Nolan, com 13 nomeações. Logo em seguida, a produção "Pobres Criaturas", estrelada por Emma Stone e Mark Ruffalo, aparece em 11 categorias.

O filme de Martin Scorsese, "Assassino da Lua das Flores", também recebeu 11 indicações. Enquanto isso, "Barbie" está na disputa em oito categorias. A Academia deixou de fora a diretora Greta Gerwig e a protagonista Margot Robbie.