Idoso agredido por Rafael Cardoso diz que ator o ameaçou: 'Vou te matar'

João Fernando Brito, 64, que foi agredido pelo ator Rafael Cardoso no mês passado, disse que o ator ameaçou matá-lo.

O que aconteceu

Em depoimento à polícia, a vítima disse ter ido até a mesa em que Cardoso estava após ser chamado. Lá, o ator apertou sua mão e teria dito "eu vou te matar". O idoso então se afastou, momento em que recebeu um soco na nuca. As informações são do jornal O Globo.

João Brito foi agredido com socos e pontapés desferidos por Rafael no dia 26 de fevereiro, em um restaurante na Barra da Tijuca, onde a vítima trabalha como gerente. Até o momento, a polícia não informou o que teria motivado as agressões.