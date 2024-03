Graciele e Zezé Di Camargo ganham processo contra hater: 'Fui caluniada'

Graciele Lacerda, 43, contou nesta sexta-feira (8) que ela e Zezé Di Camargo, 61, ganharam um processo contra um hater.

O que aconteceu

Em um vídeo nos stories do Instagram, ela afirmou que uma brasileira que mora fora do Brasil é a responsável pelo perfil. "As plataformas irão derrubar esse perfil sob pena de multa de até R$ 100 mil. Os meus advogados tomaram medidas junto à polícia e descobriram quem está por trás do perfil. Nesse caso, as medidas judiciais estão sendo tomadas tanto no Brasil quanto no exterior. Sim, gente, a pessoa que comanda esse perfil é brasileira, mas não mora no Brasil", contou Graciele nos stories do Instagram.

Graciele afirmou que a pessoa se escondia em um perfil falso para difamar ela e o cantor. "O celular, no caso a conexão, que faz as postagens é um VPN da Europa para tentar se esconder. No ano passado, eu resolvi me mexer. Chega de deixar as pessoas falarem o que querem sem se preocupar minimamente com a verdade. Chega de ser caluniada e difamada como se eu não fosse um ser humano".