Emicida dá adeus a 'AmarElo' com estreia de turnê 'A Gira Final' hoje em BH

Às vezes, tudo o que temos é a fé. E ela acaba sendo a nossa arma para enfrentar tempos tão duros. Talvez por isso as pessoas transformem os nossos shows nessa espécie de culto. Essas serão as últimas oportunidades para presenciar isso ao vivo. Emicida

Todos os shows da turnê tomam como base o que Emicida chamou de experimento social AmarElo, projeto musical que inspirou o álbum "AmarElo". O disco ganhou o Grammy Latino e também o troféu Bronze na categoria de mídia no festival de criatividade de Cannes e se tornou um dos álbuns de rap mais premiados do Brasil.

Emicida apresenta o show "AmarElo", no Coliseu dos Recreios, em maio de 2023, em Lisboa, Portugal Imagem: Pedro Gomes/Redferns/Getty Images

O trabalho originou ainda dois filmes (ambos na Netflix): o filme-concerto "AmarElo ao Vivo", com a íntegra do épico espetáculo que aconteceu no Theatro Municipal de São Paulo em 2019; e o prestigiado documentário "AmarElo - É Tudo pra Ontem", lançado em 2020, que conta a história da cultura brasileira pela ótica e importância do legado e contribuição histórica da população negra.

"AmarElo - A Gira Final" passa por 12 cidades: Belo Horizonte (hoje e amanhã); Porto Alegre (6 de abril); Brasília (12 de abril); Goiânia (13 de abril); Recife (26 de abril); Salvador (11 de maio); Rio de Janeiro (18 de maio); São Paulo (25 de maio); Florianópolis (21 de junho); Curitiba (22 de junho); Manaus (28 de junho) e Belém (30 de junho).