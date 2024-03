Dieguinho: Leidy na liderança ajudaria a tirar BBB 24 da previsibilidade

Beatriz, 23, consagrou-se vencedora da Prova do Líder desta semana no BBB 24 (Globo), após mais de 15 horas de disputa. Ela venceu Davi, 21, que disputou com ela a maior parte da jornada, e terá de colocar cinco pessoas da casa na Mira do Líder.

Para Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, a liderança ideal para este momento do BBB seria Leidy Elin, 26. "Queria muito que a Leidy ganhasse a prova para poder vê-la com o poder na mão. Neste cenário da Prova do Líder, seria difícil ela ganhar - nós sabemos bem -, mas acho que seria legal ver."