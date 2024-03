Cresce a presença do rap em festivais brasileiros; veja principais eventos

Quem é fã de rap tem motivo para ficar feliz e economizar dinheiro para ver shows. De repente, nos últimos dias, a agenda de atrações internacionais ficou cheia de estrelas do gênero musical. Um novo festival surgiu com elenco de rap, outro evento dedicado ao estilo anunciou programação forte e até o Rock in Rio reservou uma noite para ter uma das maiores estrelas como headliner.

Conhecido por músicas como "Goosebumps" e "Fein", Travis Scott será a principal atração da noite de abertura do Rock in Rio, em setembro. O rapper norte-americano de 32 anos já havia participado como um dos headliners da primeira edição brasileira do Primavera Sound, em novembro de 2022.

A vinda de Scott é só o prato principal de um vasto cardápio internacional de rap. Um festival inteiro dedicado ao gênero acontece em São Paulo, nos dias 22 e 23 de junho, em local a ser anunciado. Offset (ex da Cardi B), DaBaby e Rich The Kid lideram o line-up do Butterfly Festival, que tem ainda grandes nomes nacionais, como Hariel, Kayblack e Teto.