Além de Bia e Davi: relembre as provas de resistência mais longas do BBB

Beatriz e Davi travaram uma disputa acirrada na 12ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo), que durou 15 horas e 48 minutos rendeu a vitória a Beatriz. A seguir, relembre as provas de resistência mais longas da história do reality show.

As provas de resistência mais longas do BBB

Ana Clara e Kaysar ficaram 42 horas e 58 minutos na última prova de resistência do BBB 18. No final da edição, a dinâmica valia uma imunidade.