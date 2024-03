Fernanda fez de propósito ou não? Público do UOL opina sobre Tá com Nada

Fernanda levou uma punição e levou todos do BBB 24 (Globo) para o "Tá com Nada" na Festa do Líder de Lucas Henrique. Confira se a parcial da enquete do UOL acha que foi proposital ou não.

O que diz a enquete

O público do UOL ficou dividido sobre a conduta da sister no programa. Alguns apontaram que Fernanda causou a punição propositalmente, na intenção de levar a casa para o "Tá com Nada". A opção recebeu 48,82% dos votos.