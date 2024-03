Astro de 'X-Men' diz que quebrou o joelho gravando cena de orgia

McAvoy disse que o acidente aconteceu durante uma cena sensual com a atriz espanhola Almudena Amor. "Tivemos que nos pegar. Tínhamos que ser engraçados com isso, mas realmente nos pegarmos, e estávamos ambos no mesmo espaço. Então começamos essa orgia improvisada e ela é mais alta que eu, ela mede tipo 1,80m", detalhou o ator, que tem 1,70.

"Em certo ponto, eu a estava segurando de cabeça para baixo e estávamos fazendo alguma coisa estranha e alguém me agarrou pela nuca e começou a morder meu pescoço. Eu simplesmente desviei e bati meu joelho com força no chão. Acho que foi a única vez que me machuquei fazendo um filme".