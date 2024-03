Após rejeição, Antenor quebra as pernas de Lúcia com convite e revelação

Ao informar a Alice sobre o envolvimento de Olavo com Bebel, Marion promete fazer tudo ao seu alcance para separá-los. Antenor e Lúcia chegam a Paraty, e Marion promete apresentar Urbano a Bebel.

Daniel questiona Ivan sobre seu conhecimento prévio de Taís, e ele mente. Na audiência, Clemente presta depoimento. Taís, ao depor, emociona-se fingidamente, assegurando amar Zé Luiz como a um filho. Dinorá, Paula, Daniel e Cássio testemunham a favor de Clemente. Enquanto isso, Alice surpreende Olavo com um beijo.

Zé Luiz declara sentir-se bem ao lado de Clemente e Hermínia, recusando-se a morar com Taís. Bebel surge inesperadamente, revelando ciúmes. O juiz decide que Zé Luiz permanecerá sob a guarda de Clemente. Daniel segue Ivan, que percebe a sua presença. Taís e Ivan trocam cumprimentos com um gesto de cabeça, dissipando as desconfianças de Daniel. Taís e Ivan celebram a vitória. Antenor expressa o desejo de ter um filho com Lúcia.